كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “REVAN”…الكاميرا “الأكثر أمانا” لخوذة الدراجة النارية

متابعة-سنيار: قد يهتم سائقو الدراجات البخارية الذين يبحثون عن كاميرا خوذة آمنة بمشروع REVAN الجديد على Kickstarter.

تم تصميم REVAN لتزويد راكبي الدراجات البخارية بالكاميرا المثبتة على خوذة دراجة نارية الأكثر أمانا المتاحة حاليا.

وقال مطورو REVAN: تتيح الشاشة الشفافة في Revan للركاب مشاهدة البث المباشر لكل شيء وراءهم وعلى الجانبين في جميع الأوقات، ومن خلاله، تراقب ما يحيط بك والسرعة والموقع والوقت ومستويات البطارية ومجموعة متنوعة من المقاييس الأخرى، وهي مزودة ببطاريتان بقدرة 7000 مللي أمبير في الساعة تمنحك قيادة آمنة لمدة 12 ساعة بشحنة واحدة. ”

توفر كاميرا Revan 1080p Full HD أفضل نطاق عرض – 143 درجة – للحد من التشويه والسماح بأعلى دقة فيديو ممكنة أثناء التقاط كل شيء خلف دراجة نارية.

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تتضمن ميزات كاميرا REVAN لخوذة الدراجات النارية ما يلي:

– سجل كل ما يحدث أمام وخلف دراجتك النارية في فيديو عالي الدقة كامل 360 درجة

– تحقق من البقع العمياء باستخدام شاشة عرض شفافة بديهية

– ابق على اتصال مع الدراجين الآخرين باستخدام ميزة الاتصال الجماعي

– حفظ ومشاركة إحداثيات GPS لخريطة جولتك

– صوّر فيديو لرحلتك في الوقت الفعلي وقم بتحميله على وسائل التواصل الاجتماعي

– الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أو البودكاست.