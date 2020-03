Xiaomi نجحت في بيع 110 مليون وحدة من هواتف Redmi Note حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Xiaomi بإطلاق الهواتف الذكية تحت العلامة التجارية Redmi منذ العام 2014، وكانت هذه التشكيلة تحظى بشعبية كبيرة بين أوساط المستهلكين منذ ذلك الحين. في الواقع، تحظى هذه التشكيلة بشعبية كبيرة جدًا لدرجة أعلنت فيها شركة Xiaomi اليوم أنها باعت 110 مليون وحدة من هواتف Redmi Note.

تم تحويل Redmi مؤخرًا إلى علامة تجارية مستقلة، على الرغم من أنها لا تزال تتشارك البحث والتطوير والتصنيع وسلسلة التوريد مع شركة Xiaomi. لقد رأينا للتو ظهور الهاتفين Redmi Note 9 Pro و Redmi Note 9 Pro Max، وهما الهاتفين اللذان سيُساعدان بالتأكيد في تعزيز أرقام المبيعات.

خلال الحدث، ذكرتنا شركة Redmi أيضًا ببعض إنجازات سلسلة هواتف Redmi Note Series مثل حقيقة أن Redmi Note 4G هو أول هاتف ذكي في الهند يكلف أقل من 10 آلاف روبية هندية، في حين كان Redmi Note 4 الأكثر مبيعًا في الهند في ثلاثة أرباع العام 2017. كانت Redmi Note 5 Series هي التشكيلة الأكثر مبيعًا في الهند في العام 2018، في حين حصلت سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series على هذا التاج في العام 2019، وذلك بفضل تقديم أول هاتف مزود بكاميرا 48 ميغابكسل بسعر إقتصادي وجذاب.

