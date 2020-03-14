شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تحذر من خطورة الـ Wi Fi على تكنولوجيا اتصالات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد العديد من شركات صناعة السيارات والجهات المختصة بالأمن والسلامة على تكنولوجيا اتصالات المركبات لجعل القيادة على الشوارع المختلفة أكثر أماناً وسهولة، خاصة مع تكنولوجيا التواصل مع مركبة V2V، وتواصل المركبة مع محيطها V2X، لكن تقريرا حديثا كشف أن هذه التكنولوجيا لن تكون آمنة على السيارات والمركبات المختلفة نفسها.

وقد جاءت هذه المعلومات في تقرير أرسله "دون باتلر" المدير التنفيذي لخدمات المركبات المتصلة في إحدى شركات صناعة السيارات الامريكية لمجلس الاتصالات الفيدرالية FCC في الولايات المتحدة، حيث حذر المسئول من خطر تداخل الموجات اللاسلكية WiFi مع تلك التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدراسات والأبحاث التي قامت بها شركته مؤخراً أثبتت أن إشارات وموجات الواي فاي تؤثر على قدرة المركبات من التواصل مع المركبات الأخرى أو مع محيطها بشكل فوري، وهو ما قد يؤخر بتبادل المعلومات في الوقت المناسب والحقيقي، ما قد يتسبب بمشاكل قد تنتهي بحوادث تصادم.

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على جانب آخر أظهر استطلاع للرأى أن شركات صناعة السيارات وشركات خدمات الركوب وشركات التكنولوجيا التى تنفق أموالاً على تطوير خدمات السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية والسيارات المشتركة سوف تجد المزيد من المستهلكين المتحمسين فى الصين أكثر من أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أظهر استطلاع أجرته شركة OC&C Strategy Consultants أن المستهلكين فى بعض الدول الغربية غير مقتنعين بأن شركات صناعة السيارات تقوم بإصلاح المصانع وسلاسل التوريد لإنتاج السيارات الكهربائية الباهظة الثمن واستثمار المليارات لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.