شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطرح أداة جديدة لتبسيط إنشاء عدسات VR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة سناب شات أداة بسيطة وأساسية يمكن من خلالها لأي شخص إنشاء عدسته الخاصة بدون الحاجة لخبرة كبيرة أو أدوات متخصصة، وذلك بعدما نجحت سناب شات في نشر فكرة استخدام العناصر الافتراضية على شكل عدسات تظهر فوق الصور أو الفيديوهات، حيث تعرف الأداة باسم Lens Web Builder وتسعى من خلالها سناب لجذب المزيد من الشركات للانضمام إليها وإنشاء العدسات الترويجية التي يمكن استخدامها على المنصة.

وبحسب موقع venturebeat الأمريكى، فبدلاً من الحاجة لتطبيق متخصص بالواقع المعزز أو خبرة عالية في مجال التصميم، يمكن لأداة سناب شات أن تتيح لأي شخص وعبر متصفح الويب إنشاء العدسات في دقائق وبدون أية خبرة في التصميم للواقع المعزز، فيما يوفر سناب شات مئات العناصر التي يمكن استخدامها في العدسات مثل الأشياء ثلاثية الأبعاد والمؤثرات والتحركات، كما يمكن للمستخدمين رفع العناصر من قبلهم مثل شعارات الشركات والصور للمزيد من التخصيص.

وتقول الشركة أن أكثر من 75% من مستخدميها البالغ عددهم 218 مليون مستخدم نشط يومياً يتفاعل مع محتوى الواقع المعزز يومياً، كما أن هناك أكثر من 735 ألف عدسة تم إنشائها، وبعض العدسات الشهيرة لديها مليارات مرات المشاهدة والاستخدام تم إنشائها بواسطة أداة Lens Studio التي ستواصل سناب شات بدعمها لإنشاء المحتوى المعقد الموجه للواقع المعزز، بينما توفر الأداة الجديدة التي أطلقتها اليوم تجربة أبسط.

وكان سناب شات قد استحوذ مؤخرا على شركة الذكاء الاصطناعي AI Factory، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، حيث سبق وأن عملت الشركتين العمل لتطوير إحدى مميزات تطبيق Snapchat، فيما أكدت شركة "سناب" عملية الاستحواذ لموقع TechCrunch التقني الذي أشار إلى أن قيمة الصفقة تصل لحوالى 166 مليون دولار أمريكي، ومع ذلك، لم تؤكد سناب قيمة الصفقة.