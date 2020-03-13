شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف تفاصيل Xbox الجديد فى بث مباشر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة مايكروسوفت الكشف عن تفاصيل جهازها الجديد من سلسلة Xbox الأسبوع القادم، وتنوي الشركة نشر بث مباشر تطلع فيه المشاهدين على خططها حول عدد من الملاحظات الرئيسة التي يركز عليها المطورون وتشمل سلسلة X الخاصة بأجهزة الألعاب Xbox وكذلك مشروعxCloud ، وذلك في 18 مارس الحالي.

وبحسب موقع الرؤية الإماراتى، كانت مايكروسوفت قد فاجأت عشاق جهاز Xbox عندما أماطت اللثام عن تصميم النسخة القادمة من الجهاز خلال حفل لجوائز الألعاب العام الماضي، كما أكدت الشهر الماضي قدرة أداء الجهاز البالغة 12 teraflop GPU، وسيركز البث الممتد لساعة كاملة على كيفية قدرة مطوري الألعاب على الرفع من سوية الجيل الجديد من جهاز Xbox، ومن المرجح أن يتم الكشف عن بعض التفاصيل الجديدة أيضاً.

وظلت الشركة تكشف تفاصيل ما هو جديد لديها بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك الأسبوع المقبل.

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على جانب أخر كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن حزمة تحديثات الأمان الجديدة المعروفة باسم (Patch Tuesday) لشهر مارس 2020، والتي تضمنت إصلاحات لما يصل إلى 115 نقطة ضعف في منتجات الشركة، ومن ضمنها 24 نقطة ضعف حرجة، مما يعني أنه من السهل استغلالها وستؤدي على الأرجح إلى اختراق كامل للأجهزة إذا كانت موجودة، بالإضافة إلى 88 نقطة ضعف مهمة و 3 نقاط ضعف معتدلة.

وبحسب ما نشرته مايكروسوفت عبر مدونتها الرسمية، فتعد حزمة تحديثات الأمان الجديدة هي الأكبر في تاريخ الشركة التي تتخذ من ريدموند مقراً لها، وينبغي على المستخدمين تثبيت هذه التحديثات الأمنية في أقرب وقت ممكن لحماية نظام التشغيل ويندوز من مخاطر الأمان المعروفة، فيما توفر عملاقة البرمجيات حزمة التحديثات الجديدة كمجموعة واحدة، وبمجرد الموافقة على تثبيت التصحيحات، فإن المستخدم يحصل على جميع الإصلاحات دفعة واحدة.