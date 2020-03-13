تكنولوجيا: تقارير: كورونا يخفض انبعاثات الكربون لكنه يهدد استثمارات الطاقة النظيفة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حثت الوكالة الحكومات على إتاحة صناديق الاستثمار الأخضر في محاولة للمساعدة في دعم نمو الطاقة النظيفة، وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية: "لا يوجد شيء يمكن الاحتفال به فيما يتعلق بانخفاض محتمل للانبعاثات بسبب الأزمة الاقتصادية"، مضيفا "في ظل غياب السياسات الصحيحة والإجراءات الهيكلية فإن هذا الانخفاض لن يكون مستداما".
وشهد الفيروس انخفاض أسعار النفط بواحد من أعلى المعدلات في السنوات الثلاثين الماضية، وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يبلغ حاليًا 99.9 مليون برميل يوميًا، منخفضًا بنحو 90 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2019، ويعد هذا خفضًا حادًا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية في فبراير، والتي توقعت أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 825 ألف برميل يوميًا في عام 2020.
وأثار انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن COVID-19 مخاوف من حدوث ركود عالمي وتعطيل مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقال بيرول، "يجب ألا نسمح لأزمة اليوم بالتنازل عن انتقال الطاقة النظيفة، وجدير بالذكر أن تقرير لوكالة الطاقة الدولية وجد أن 70 % من استثمارات الطاقة النظيفة في العالم مدفوعة من قبل الحكومات إما من خلال التمويل المباشر أو من سياسات تشمل التخفيضات الضريبية أو الإعانات.
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