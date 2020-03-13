لمكافحة كورونا.. سامسونغ تعلن عن خدمة لتعقيم الأجهزة

تقدم سامسونج لأصحاب هاتف غلاكسي “إس 20” أو أي هاتف آخر خدمة تعقيم مجانية للمحافظة على الأجهزة نظيفة، ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لتقرير صادر عن “سام موبيل” يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة و18 دولة أخرى الاتصال بأحد مراكز خدمة سامسونغ والحصول على تطهير للجهاز عبر الأشعة فوق البنفسجية لهواتفهم سواء كانت من طراز سامسونغ أم لا.

كما ستكون الخدمة متوفرة في 25 دولة أخرى قريبا، وتعد سامسونغ بأن هذا العلاج سيقتل 99.9% من الجراثيم على أي جهاز.

ووفق موقع “تومسغيد” فإن استخدام الضوء لتطهير الهاتف من أي فيروسات مجهرية هو أفضل بكثير من استخدام مادة تقليدية أو سائل مطهر، وتعد هذه الطريقة الوحيدة التي تضمن الحفاظ على طلاء شاشة الهاتف دون إتلاف كما تحميه من البقع واللطخات.

وقد أثبتت الأبحاث أن الهواتف عادة ما تكون موبوءة بالجراثيم والفيروسات التي تظل عالقة بها، ربما لأيام وحتى أسابيع، بحسب المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

يذكر أن وزارة الصحة السنغافورية حذرت في وقت سابق أن الهاتف المحمول قد يكون أخطر من عدم ارتداء القناع الواقي في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب رأي طبي قدمه أطباء في الوزارة.