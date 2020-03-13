سلسلة هواتف Galaxy S20 Series معروضة الآن للبيع في المتاجر الإلكترونية والفعلية

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra في شهر فبراير الماضي، وبدأت في تلقي الطلبات المسبقة عليها منذ اليوم 6 مارس. الآن، أصبحت هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة متوفرة على نطاق واسع بحيث أصبح من الممكن شراؤها على المتاجر الإلكترونية والمتاجر الفعلية.

يمكن الحصول على طرازات 4G و 5G على حد سواء من هذه الهواتف الذكية الثلاثة في جميع أنحاء العالم. ويمكنكم إلقاء نظرة على الجدول أدناه للحصول على التفاصيل الكاملة حول الأسعار :

Samsung Galaxy S20 الولايات المتحدة أوروبا الهند المملكة المتحدة 128GB نسخة 4G – €899 $905/€805 £799 128GB نسخة 5G $999 €999 – £899 +Samsung Galaxy S20 128GB نسخة 4G – €999 $1000/€885 – 128GB نسخة 5G $1199 €1099 – £999 512GB نسخة 5G $1299 €1249 – – Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB نسخة 4G – – $1255/€1115 – 128GB نسخة 5G $1399 €1349 – £1,199 512GB نسخة 5G $1599 €1549 – £1,399

في حالة إذا كنت مهتمًا بشراء واحد من هذه الهواتف الذكية الثلاثة وتتطلع لمعرفة المزيد حوله، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا والتي ستجد فيها كل شيء تقريبًا عن هواتف Galaxy S20 Series الجديدة.