رصد الهاتف OnePlus 8 Pro في أيدي الممثل الأمريكي الشهير Robert Downey Jr

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة OnePlus للإعلان عن سلسلة OnePlus 8 Series. لقد رأينا بعض التسريبات المتعلقة بهذه التشكيلة في الأشهر الأخيرة ولكن التسريب الأحدث يأتي من سفير العلامة التجارية، الممثل الشهير Robert Downey Jr.

تم نشر صورة على شبكة الإنترنت تعرض لنا الممثل وهو يحمل ما يبدو أنه الهاتف OnePlus 8 Pro القادم أثناء وجوده في محادثة. يمكننا أن نرى بوضوح الكاميرا الخلفية الثلاثية العمودية، وهو ما يتطابق مع التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن.





وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فهي أشارت إلى أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 50W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة OxygenOS التابعة للشركة.

وبغض النظر عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فشركة OnePlus تستعد أيضًا للكشف عن هاتف آخر كجزء من تشكيلة OnePlus 8 Series يُدعى OnePlus 8 Lite، ولكن هذا الأخير سيحمل تصميم مختلف، وسيأتي مع كاميرتين فقط في الواجهة الخلفية. عمومًا، من المرجح أن تقوم شركة OnePlus بالإعلان رسميًا عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة في شهر مارس الجاري أو في شهر أبريل المقبل.

Advertisements