آبل تعلن عن إقامة مؤتمر WWDC 2020 رقميًا بسبب كورونا

أعلنت شركة آبل اليوم الجمعة أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن الحدث – الذي سيبدأ في تاريخ لم يُحدد من شهر حزيران/ يونيو القادم – سيقدم “تجربة رقمية جديدة تمامًا” التي تشتمل على كل من إعلانات آبل التقليدية، وجلسات خاصة بالمطورين.

وقال (فيل شيلر) – رئيس التسويق لدى آبل: إن قرار نقل WWDC 2020 إلى الإنترنت اتُخِّذ بسبب “الحالة الصحية الحالية”. وأضاف أنه سيُعلن عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحدث خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى مدى السنوات الماضية، كانت شركة آبل تعقد مؤتمر المطورين السنوي في مقرها في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتعتزم آبل التبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لمنظمات المدينة بدلًا من عقد الحدث للعام الحالي.

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يُشار إلى أن مؤتمرات WWDC كانت تتضمن كل عام الإعلان عن الإصدارات الجديدة من أنظمة (آي أو إس)، و(ماك أو إس)، و(تي في أو إس)، و(ووتش أو إس)، ثم تخصص آبل الأيام التالية لجلسات خاصة بالمطورين الذي يأتون إلى المؤتمر من جميع أنحاء العالم.

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ويُتوقع أن تعلن آبل في WWDC 2020 عن الإصدار 14 من نظام (آي أو إس) الذي سيأتي بالعديد من المزايا، بما في ذلك تطبيق جديد للياقة، وواجهة تطوير خاصة تسمح للمستخدمين بالكتابة اليدوية. ويُتوقع أن تطلق الشركة الإصدار 7 من نظام (ووتش أو إس) الذي سيأتي بمزايا جديدة لمراقبة النوم، والقدرة على كشف مستويات الأوكسجين في الدم.

يُشار إلى أن المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث التقنية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ومؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2020 من جوجل، ومؤتمر المطورين F8 من فيسبوك، ومؤتمر المطورين Build من مايكروسوفت، بالإضافة إلى معرض الترفيه الإلكتروني E3، ومؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020.