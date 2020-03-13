صور حية مسربة لهاتف Galaxy M11 تؤكد سعة بطاريته

تعمل شركة سامسونج على هاتفها ذكي جديد يحمل رقم الطراز SM-M115F/DS وهو (جالاكسي إم11) Galaxy M11 الذي سيأتي خلفًا لهاتفي (جالاكسي إم10) Galaxy M10، و(جالاكسي إم10إس) Galaxy M10s.

والآن حصل الهاتف على ترخيص هيئة الاتصالات التايوانية، الذي اشتمل على العديد من الصور الحية التي تكشف عن تصميم الهاتف، وتؤكد سعة البطارية.

وتكشف الصور الحية عن أن (جالاكسي إم11) سيقدم 3 كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية داخل الشاشة، أما البطارية فستأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وهناك حساس بصمة على ظهر الهاتف، ما يعني أن شاشة الهاتف ستكون من نوع LCD.

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ولا تُظهر الصور بوضوح نوع منفذ USB، إذ ليس من الواضح هل هو من نوع USB-C الأحدث أم micro USB. ولكن الصور تُظهر أن البطارية ستدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

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وبالنظر إلى أن الهاتف قد حصل على التراخيص اللازمة في معظم الدول، فيُتوقع أن يُعلن عنه رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.