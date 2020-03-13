شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبحث عن موقع عملاق في الولايات المتحدة لإنتاج CyberTruck والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن الشركة بدأت بالبحث واستكشاف العديد من المواقع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإنشاء مصنع عملاق لإنتاج شاحنتها القادمة والشهيرة CyberTruck وبطاريّاتها المتطورة، فيما رجّح ماسك أن الاختيار سيقع على ولايات الوسط لإنتاج ذلك المصنع العملاق الذي لن يقتصر عمله على إنتاج شاحنة سايبرترك، بل لإنتاج سيّارة الركاب Model Y من أجل توزيعها على ولايات الساحل الشرقي في أمريكا.

كما استطلع ماسك رأي الجماهير حول تأسيس ذلك المصنع في ولاية تكساس، وجاءت النتائج مع الفكرة بنسبة 80% من أصوات المشاركين، ومن الجدير ذكره أن تيسلا بدأت بتصنيع Model Y في مصانعها في ولاية كاليفورنيا وأوروبا والصين، أما سايبرترك فمن المتوقع أن يبدأ تصنيعها العام القادم 2021.

على جانب آخر حصلت شركة Tesla على موافقة من محكمة ألمانية لمواصلة إزالة الغابات بالقرب من العاصمة برلين لبناء أول مصنع أوروبي للسيارات والبطاريات، في هزيمة للنشطاء البيئيين المحليين، وقالت المحكمة في بيان إنها رفضت الطلبات العاجلة لوقف تطهير الأرض من الأشجار من عدة مجموعات بيئية ، مضيفة أن قرارها نهائي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أوقفت شركة تسلا قطع الأشجار مؤقتًا في وقت سابق من هذا الشهر، فيما أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في نوفمبر الماضي عن خطط لبناء مصنع Gigafactory في مدينة جروينهايد بولاية براندنبور الشرقية المحيطة ببرلين، وهو قرار تم الإشادة به في البداية باعتباره تصويتًا على الثقة في ألمانيا، حيث كانت تسلا قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عن موقع مصنعها الرابع، والذى يحتاج من الشركة إزالة 740 فدانًا من الغابات من أجل هذا المصنع، والذى سينتج ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا، فالأرض وحدها ستبلغ تكلفتها 45.36 مليون دولار، وسيوظف المصنع ما يصل إلى 12000 شخص.