شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلب من موظفيها عدم تجربة أجهزة AirPods أو Apple Watch بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شركة أبل من موظفيها العاملين في متاجر بيع التجزئة عدم إجراء تجارب لساعة أبل Apple Watch أو سماعة أبل AirPods، وذلك ضمن خطوات الشركة داخل متاجر التجزئة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع انتشاره في العديد من دول العالم بشكل كبير، وذلك بحسب موقع Business Insider الأمريكى.

وجاء في التقرير، أن هذا جزء من عمل أبل لحماية موظفي متاجرها وعملاء الشركة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد حظر صريح على التجارب حتى الآن، فإذا طلب العميل على وجه التحديد تجربة AirPods أو Apple Watch، يمكن للموظفين تلبية ذلك، حيث لطالما عرضت متاجر أبل تجارب ساعة Apple Watch، مما يتيح للمستخدمين تجربة الأحجام المختلفة وتصميمات الأحزمة.

وفي نفس الوقت يمكن للعملاء تجربة سماعة أبل AirPods Pro والتعرف على كيفيّة ملازمتها مع الأذن وخيارات الأحجام المختلفة، كما ستظل متاجر أبل للبيع بالتجزئة مفتوحة حول العالم خلال تفشي فيروس كورونا، ولكن مع اتخاذ تدابير جديدة للمساعدة في التحكم في أحجام الحشود، وكذلك بروتوكولات التنظيف العميق ومحطات التعقيم اليدوي.

وقد أعلنت شركة أبل مؤخرا إغلاق جميع متاجر التجزئة التابعة لها في إيطاليا لأجل غير مسمى، وذلك في الوقت الذي أعادت فيه فتح جميع متاجرها في الصين مرة أخرى.