تحتفل Meizu بعيد ميلادها السابع عشر، وستُعلن عن الهاتف Meizu 17 5G في أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة Meizu الصينية بعيد ميلادها السابع عشر. في رسالة مطولة، شكرت الشركة كل شخص يمكنك تخيله بدءًا من القادة السياسيين الذين دعموا شركة Meizu في البداية إلى مطوري Flyme، والموردين في سلسلة التوريد، والمعجبين، ووسائل الإعلام.

إنتهت الرسالة بالإشارة إلى أنه تم تأجيل الإعلان عن الهاتف Meizu 17 بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن يصل الهاتف في نهاية المطاف في شهر أبريل المقبل مع الدعم لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G وجميع الميزات الأنيقة التي توفرها هذه التكنولوجيا.

ليس هناك الكثير لنقوله عن الهاتف Meizu 17، فقد كان من المتوقع وصول الهاتف في وقت سابق، ولكن بسبب القيود في جميع أنحاء الصين، لم يتمكن الموظفون من العمل بكفاءة كما كان من قبل. حتى الآن نعلم أن الجهاز سيضم المعالج Snapdragon 865 والمودم Snapdragon X55. وبفضل تسريب في الشهر الماضي، علمنا أيضًا أن الهاتف Meizu 17 سيأتي مع شاشة OLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

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Meizu هي شركة لا تتبع أحدث الموضات في السوق، لذلك نتوقع أن يفتقر الجهاز الجديد إلى أي قطوع أو ثقوب في الشاشة. كانت تشكيلة Meizu 16 Series تضم إطار رقيق للغاية في أعلى وأسفل الشاشة، ونتوقع المزيد من نفس الشيء.

وفيما يخص المواصفات التقنية، هناك حاجة لثلاث كاميرات، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ونظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة FlymeOS في الأعلى، ونوع من الشحن السريع، ونأمل أن تبلغ تقنية الشحن السريع في الهاتف Meizu 17 أكثر من 24W التي رأيناها في الهاتف Meizu 16s Pro.