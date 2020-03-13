Realme 6 و Realme 6 Pro سيصلان لأوروبا يوم 24 مارس، وسيتم الإعلان عن Realme 6i يوم 17 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة Realme على زيادة مبيعاتها بشكل جنوني، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى العدد الهائل من الأجهزة التي تواصل إطلاقها أسبوعًا بعد أسبوع. بالمناسبة، لن يكون الوضع مختلفًا فيما تبقى من هذا الشهر.

أولا، ستقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 6i في اليوم 17 من شهر مارس الجاري في ميانمار. سيكون هذا هو العضو الثالث في تشكيلة Realme 6i Series، وسيكون الهاف الأرخص بين جميع أعضاء هذه التشكيلة مع العلم بأنه سيضم المعالج MediaTek Helio G80، ومنفذ USB Type-C والشحن السريع بقوة 18W.





وعلاوة على ذلك، فقد حصلنا على معلومات إضافية تفيد بأن الهاتف Realme 6i سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.

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وبصرف النظر عن الهاتف Realme 6i، فقد كشفت لنا شركة Realme كذلك اليوم أنها ستُعلن عن الإطلاق الرسمي للهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro في أوروبا يوم 24 مارس. في هذا اليوم، سنحصل على موعد وصول هذين الهاتفين للأسواق الأوروبية وأسعارهما في جميع أنحاء القارة العجوز.