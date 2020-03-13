فاطمة أيت طالب - دبي - خاطب مؤسس شركة Foxconn، السيد Terry Gou وسائل الإعلام، قائلاً أن عملية إعادة فتح مصانع فوكسكون تسير على ما يرام وأن الإنتاج تجاوز التوقعات، على الرغم من أنه لم يحدد ما هي تلك التوقعات.
وكشف السيد Terry Gou أن الإمدادات إلى مصانع Foxconn في تايوان والصين قد عادت إلى وضعها الطبيعي، ولكنه حذر من أن إنخفاض طلب المستهلكين بسبب تفشي فيروس كورونا الحالي سيكون له تأثير على شركة Foxconn وشركائها. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات شركة Foxconn إنخفضت بأكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في شهر فبراير الماضي بسبب إغلاق المصانع والحاجة إلى إعادة العمال إلى منازلهم.
Foxconn هي الشركة الرئيسية التي تشرف على تصنيع المنتجات لشركة آبل. تسبب تفشي فيروس كورونا في تأخير عملية تصنيع iPhone 9 المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2 بشكل كبير مما دفع شركة آبل لتأجيل عملية إطلاق هذا الهاتف إلى أجل غير مسمى.
ومع ذلك، من الجيد أن نسمع بأن الحياة في الصين تعود ببطء إلى طبيعتها، وهذا يشمل الإنتاج في العديد من مصانع الهواتف الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج في مصانع Foxconn يفوق التوقعات، وتباطؤ السوق يثير القلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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