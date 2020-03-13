شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تطلق قريبا الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التقارير عن خطط أبل للإعلان قريباً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook، التي تأتي بلوحة مفاتيح scissor-switch، وتتضمن إصدار ابل الجديد المميز بحجم 14 بوصة، حيث تستعد شركة أبل لدعم الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook بلوحة مفاتيح scissor-switch الجديدة، وذلك وفقاً لتقرير المحلل Ming-Chi Kuo الأخير، الذي أكد أيضاً على أن ابل تستبدل جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش هذا العام بإصدارها الجديد المميز بحجم 14 بوصة.
من جانب آخر لم يؤكد تقرير Kuo على أن ابل ستقدم إصدارها الجديد بحجم 14 بوصة من أجهزة MacBook Pro في النصف الثاني من 2020، كما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل ستقدم في البداية للأسواق جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة مع لوحة مفاتيح scissor-switch قبل إستبدال هذا الإصدار في الأسواق بإصدارها الجديد بحجم 14 بوصة.
يذكر أن تقرير Kuo ذكر خطط ابل لإستخدام رقاقة مصممة من الشركة في أجهزة MacBook التي تنطلق في الربع الأخير من 2020 أو في الربع الأول من 2021.
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