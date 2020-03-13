آبل تُعيد فتح جميع متاجرها في الصين بعد تراجع تفشي كورونا

قال متحدث باسم شركة آبل: إن الشركة ستعيد اليوم الجمعة فتح جميع متاجرها التي تحمل علامتها التجارية في الصين، والبالغ عددها 42 متجرًا، وذلك بعد أكثر من شهر من إغلاقها في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدرج الموقع الإلكتروني آبل المخصص للصين أوقات الافتتاح لجميع المتاجر التي ستُفتح يوميًا في وقت يتراوح بين الساعة 10:00 صباحًا، والساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. وكان الموقع الإلكتروني قد نشر في وقت سابق بيانًا يُعلن فيه عن إعادة افتتاح المتاجر.

وكانت شركة آبل قد أعلنت عن إغلاق المتاجر التي تحمل علامتها التجارية مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد أن وضعت الصين قيودًا على السفر، وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي؛ قُبيل عيد رأس السنة القمرية، وهي عطلة سنوية كبرى لتقديم الهدايا. وبقيت القيود سارية إلى حد كبير خلال معظم شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية نُشرت يوم الاثنين الماضي أن الشركة باعت أقل من نصف مليون جهاز آيفون في الصين في شهر شباط/ فبراير، حيث أدى انتشار المرض إلى انخفاض الطلب على الهواتف الذكية إلى النصف.