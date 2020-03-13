“آبل” تصدم جمهورها وتعلن عن تأجيل إطلاق iPhone 9 ؟؟

بعد ترقب طويل عاشه عشاق التكنولوجيا حول العالم، بانتظار الكشف عن خليفة “آيفون اس اي”، صدمت شركة “آبل” الأميركية جمهورها، بعد تأكيدها تأجيل حدث إطلاق منتجاتها إلى أجل غير مسمى، ويبدو أن فيروس كورونا من أبرز الأسباب.

وفي التفاصيل، أكد مصدر في “آبل” لموقع “Cult of Mac”، أن الشركة قررت تأجيل حدث إطلاق منتجاتها الذي كان مقراراً تنظيمه أواخر الشهر الجاري، اثر استمرار التأخيرات في إنتاج “آيفون 9″، الذي يعد الخليفة المتوقع لجهاز “آيفون اس اي”.

“آبل قلقة”

وأشار المصدر إلى أن التأثير المستمر لكورونا في كاليفورنيا، يعد أحد أبرز أسباب تأجيل الحدث. وأضاف أن “آبل” أصبحت قلقة بشأن تجمع نحو ألف شخص ضمن هذا الحدث في مسرح “ستيف جوبز” في مقر الشركة آبل بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا.

وفي حين لم ترسل الشركة دعوات لحضور هذا الحدث، أعرب المسؤولون التنفيذيون في الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن بعض القلق بشأن عدم قدرتهم على ضمان التباعد الاجتماعي في فعالية عامة في مبنى محصور، حيث يجلس الناس بجانب بعضهم البعض.

Advertisements

“سانتا كلارا” تحظر التجمعات

ويأتي قرار الشركة الأمريكية في أعقاب إصدار إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا أمراً، يوم الاثنين، بحظر التجمعات التي تضم ألف شخص أو أكثر بين 11 مارس/ آذار والأول من الشهر المقبل. وتحدثت تقارير عن وجود 43 حالة إصابة معروفة بكورونا في المقاطعة، ووفاة واحدة.

وأشار المصدر إلى صعوبة تحديد مدى توفر تلك المنتجات وخطط الإعلان عنها، حتى تتمكن “آبل” من تقييم جدول إنتاج المكونات وتجميع المنتج النهائي بشكل أفضل. وأضاف أن الشركة وضعت جدولاً أولياً جديداً لكل العناصر المرتبطة بإطلاق المنتجات الجديدة، ومع ذلك، فإن الجدول الزمني ليس ثابتاً ويمكن أن يتغير من يوم إلى آخر.

ويبدو أن الأمر الذي أصدرته “سانتا كلارا، كان عاملاً رئيساً في قرار شركة آبل بعدم عقد حدث المنتجات الشهر الجاري، بالإضافة إلى التأخر في صنع منتجين من المنتجات الرئيسية. كما أن عدم توفر تلك الأجهزة الجديدة للبيع في أنحاء العالم بعد فترة وجيزة من الحدث، يعد سبباً في التأجيل أيضاً.