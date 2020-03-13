إشاعة جديدة تكشف عن أسعار وموعد إطلاق تشكيلة Huawei P40 Series في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الكشف عن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري من خلال حدث عبر الإنترنت، وقبل أسبوعين من الإطلاق، تدعي مدونة يونانية أنها حصلت على معلومات حول أسعار هذين الهاتفين.

ووفقا للمصادر الداخلية التي لم تذكر إسمها، فسوف يتم تسعير الهاتف Huawei P40 العادي بسعر يبدأ من 849€ للنسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية وهو ما يُعادل 955 دولار أمريكي، في حين ستُكلف النسخة التي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية 1139€ وهو ما يُعادل 1280 دولار أمريكي.

صدر تقرير منفصل من الصين يدعي أن النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف Huawei P40 ستُكلف 999€ وهو ما يُعادل 1120 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية ما يُعادل 1099€ وهو ما يُعادل 1230 دولار أمريكي.

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ستصل سلسلة هواتف Huawei P40 Series بالكامل إلى اليونان في شهر أبريل المقبل إلى جانب الهاتف Huawei Mate Xs القابل للطي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. وهذا يشير أيضًا إلى أن بقية أوروبا وربما معظم الأسواق خارج الصين يمكن أن تتوقع رؤية سلسلة هواتف Huawei الرائدة الجديدة في الشهر المقبل.

لم تؤكد شركة Huawei هذه الأسعار أو تاريخ الإطلاق بشكل رسمي بعد، ولكن من الواضح أن الشركة الصينية ستكشف لنا عن كل شيء في حدث الإعلان الرسمي الذي ستعقده يوم 26 مارس.