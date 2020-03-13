تسريب صور الهاتف Galaxy M11، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على هاتف ذكي جديد يحمل الإسم الرمزي SM-M115F/DS، وهذا الهاتف سيصل على الأرجح إلى السوق تحت إسم Galaxy M11 وسيحل محل Galaxy M10 و Galaxy M10s. وعلى ذكر ذلك، فقد تم رصد الهاتف Galaxy M11 للتو يحصل على شهادة المصادقة من هيئة الإتصالات التايوانية والتي نشرت مجموعة من الصور لهذا الهاتف، بما في ذلك البطارية التي يستخدمها.

هذه الصور كشفت لنا أن الهاتف Galaxy M11 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 5000mAh. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Galaxy M11 سيضم قارئ البصمة في الخلف، ومنفذ السماعات 3.5mm في الأعلى، ومكبر الصوت في الأسفل إلى جانب منفذ USB Type-C.

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وبالعودة إلى البطارية، فقد كشفت لنا هذه الصور أن الهاتف Galaxy M11 سيدعم الشحن السريع بقوة 15W. وبالنظر إلى أن الهاتف Galaxy M11 بدأ فعلاً في جمع الشهادات اللازمة حول العالم، فنحن نعتقد بأنه سيتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في المستقبل القريب.