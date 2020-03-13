الكاميرا الثلاثية الأبعاد ستصل إلى أحد طرازات iPhone القادمة هذا العام على الأقل

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت الشائعات التي تتحدث عن تضمين شركة آبل لمستشعر Time Of Flight في الواجهة الخلفية لهواتف iPhone في الشهرين الماضيين. ووفقا لمصادر داخلية لموقع Fast Company، فيبدو أن هذا المستشعر سيأتي إلى واحد على الأقل من طرازات Pro القادمة.

يُعتقد أن iPhone 12 الإقتصادي لن يضم مستشعر Time Of Flight في الواجهة الخلفية وسيواصل إمتلاك كاميرتين فقط في الخلف. وبالنسبة للهاتف iPhone 12 Pro، فسوف يواصل إستخدام ثلاث كاميرات في الخلف مثل الإصدار الحالي، في حين سيحصل iPhone 12 Pro على الكاميرا الثلاثية الأبعاد الجديدة لتزويد المستخدمين بتجربة واقع معزز غامرة.

المورد الحالي للمستشعرات المستخدمة في Face ID يُدعى Lumentum، ومن المرجح أن يكون هذا المورد هو نفسه المورد الذي سيقوم بتزويد شركة آبل بمستشعرات Time Of Flight.

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ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن شركة آبل قد تقرر عدم تضمين هذه التكنولوجيا في هواتف iPhone القادمة هذا العام بسبب النقص الناجم عن تفشي فيروس كورونا في سلسلة التوريد. في الواقع، يقول البعض أن شركة آبل قد تواجه مشاكل في الحفاظ على جدول الإطلاق المعتاد بسبب تفشي المرض.