شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حقيقة وصول فيروس كورونا من الفضاء على نيزك وانتشاره بقوة الرياح والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه وفقا لتصريحات هذا العالم، بمجرد دخول الفيروس إلى طبقة الستراتوسفير العليا، إما أن يسقط الفيروس إلى الأرض أو يعلق في التيارات الهوائية الستراتوسفيرية التي تدور حول الأرض.
وانتشر الفيروس على طول نطاق عالمي بين خط العرض 40-60 درجة شمالًا، مع ظهور جميع الحالات القوية الرئيسية على طول هذا النطاق بالضبط، ولكن كشف خبراء الأمراض المعدية إدعاء البروفيسور ويكراماسينج ، مع ملاحظة أن COVID-19 يشبه الفيروسات التاجية المعروفة الأخرى.
وأوضحوا أن هذا يشير إلى أنه تم نقله أيضًا إلى البشر من الحيوانات، وليس من سقوط نيزك حديث، وكان قد قال البروفيسور ويكراماسينج لصحيفة "إكسبرس" في فبراير: "من المحتمل جدًا أن يكون للفيروس المفاجئ اتصال فضاء".
وكان النيزك بمثابة كرة نارية مشرقة تحلق عبر السماء في شمال شرق البلاد في حوالي الساعة 12:16 صباحًا في 11 أكتوبر 2019، ويعتقد أن صخرة الفضاء، التي تألقت بشكل ساطع، قد تفككت في الغلاف الجوي.
وودعما للنظرية، سلط الضوء على الجانب المتمثل في تفشي الفيروس التاجي في نفس منطقة الصين حيث شوهدت كرة النار، وأضاف أنه يعتقد أن النيزك يحتوي على جزء لا يتجزأ من جزيئات فيروسات 2019-nCoV المعدية التي بقيت داخل النيزك المتوهج.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اعرف حقيقة وصول فيروس كورونا من الفضاء على نيزك وانتشاره بقوة الرياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.