شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حقيقة وصول فيروس كورونا من الفضاء على نيزك وانتشاره بقوة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البروفيسور تشاندرا ويكراماسينج من مركز باكنجهام لعلم الأحياء الفلكية أن النيزك الذي انفجر فوق الصين في أكتوبر أطلق جزيئات فيروسية، مفترضا أن فيروس كورونا جاء من الفضاء باستخدام نيزك، وأن الرياح السائدة تنشر المرض إلى البلدان الأكثر تضرراً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه وفقا لتصريحات هذا العالم، بمجرد دخول الفيروس إلى طبقة الستراتوسفير العليا، إما أن يسقط الفيروس إلى الأرض أو يعلق في التيارات الهوائية الستراتوسفيرية التي تدور حول الأرض.

وانتشر الفيروس على طول نطاق عالمي بين خط العرض 40-60 درجة شمالًا، مع ظهور جميع الحالات القوية الرئيسية على طول هذا النطاق بالضبط، ولكن كشف خبراء الأمراض المعدية إدعاء البروفيسور ويكراماسينج ، مع ملاحظة أن COVID-19 يشبه الفيروسات التاجية المعروفة الأخرى.

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وأوضحوا أن هذا يشير إلى أنه تم نقله أيضًا إلى البشر من الحيوانات، وليس من سقوط نيزك حديث، وكان قد قال البروفيسور ويكراماسينج لصحيفة "إكسبرس" في فبراير: "من المحتمل جدًا أن يكون للفيروس المفاجئ اتصال فضاء".

وكان النيزك بمثابة كرة نارية مشرقة تحلق عبر السماء في شمال شرق البلاد في حوالي الساعة 12:16 صباحًا في 11 أكتوبر 2019، ويعتقد أن صخرة الفضاء، التي تألقت بشكل ساطع، قد تفككت في الغلاف الجوي.

وودعما للنظرية، سلط الضوء على الجانب المتمثل في تفشي الفيروس التاجي في نفس منطقة الصين حيث شوهدت كرة النار، وأضاف أنه يعتقد أن النيزك يحتوي على جزء لا يتجزأ من جزيئات فيروسات 2019-nCoV المعدية التي بقيت داخل النيزك المتوهج.