تكنولوجيا: روسيا وإسبانيا تواصلان تطوير مرصد SPEKTR-UV الفضائي .. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب مدير قسم الأبحاث العلمية في مشروع مرصد SPEKTR-UV ميخائيل ساتشكوف، أن روسيا وإسبانيا تواصلان تعاونهما لإنجاح المشروع، وفي مقابلة مع موقع "تاس" الروسي قال ساتشكوف إن الجانب الإسباني من المفترض أن يسلم روسيا في أغسطس القادم دفعة جديدة من المعدات اللازمة لتطوير مرصد SPEKTR-UV ".
وبحسب روسيا اليوم، فقد أضاف ساتشكوف قائلا "من المفترض أن تحتوي المعدات على كاشفات إشعاع وحساسات ستركب في الكاميرات الخاصة بالمرصد، لتساعد الكاميرات على التقاط صور عالية الدقة.. و من المفترض أن تجري عمليات تسليم تلك المعدات في الموعد المحدد"، وأشار إلى أن الجانب الإسباني المشارك في مشروع تطوير المرصد يتعاون مع خبراء من جامعة كمبلوتنسي بمدريد لتطوير حساسات لقياس معدلات الأشعة ما فوق البنفسجية التي تتراوح أطوال موجاتها ما بين 115 و180 نانومترا.
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