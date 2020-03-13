شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح جميع متاجرها بالكامل فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل إنها ستعيد فتح جميع متاجرها التى تحمل علامتها التجارية البالغ عددها 42 في الصين اليوم الجمعة، وذلك بعد أكثر من شهر من إغلاقها في أعقاب تفشي الفيروس التاجي، وقد أدرج الموقع الصيني لصانع ايفون وقت الافتتاح لجميع المتاجر، والذي يتراوح من الساعة 10:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كان الموقع الإلكتروني قد عرض في السابق تنبيه يقول إنه ليست جميع المتاجر مفتوحة، وقد أعلنت شركة أبل عن إغلاق متاجرها في أوائل فبراير، حيث وضعت الصين قيودا على السفر وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة في أواخر يناير، قبيل عيد رأس السنة القمرية، وهو عطلة كبرى لتقديم الهدايا.

وبقيت هذه القيود سارية إلى حد كبير خلال معظم شهر فبراير، وقد أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن الشركة باعت أقل من نصف مليون جهاز أيفون في الصين في فبراير، حيث أدى انتشار المرض إلى ضعف الطلب على الهواتف الذكية.

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ويأتي ذلك فى الوقت الذي أغلقت فيه شركة أبل جميع متاجر البيع بالتجزئة فى إيطاليا والتى يبلغ عددها 17 متجر، وذلك “حتى إشعار آخر" لأن وباء فيروس كورونا المستجد أثر على النشاط في البلاد، فيما كانت الشركة الأمريكية قد أغلقت في السابق جميع متاجرها البالغ عددها 42 في الصين، لكنها أعادت فتح معظمها منذ ذلك الحين.

وبحسب موقع GSM الهندى، لم تكشف أبل عن موعد إعادة فتح المتاجر في إيطاليا، لكن الشركة قالت:" أنها ستراقب الموقف عن كثب" وستبقي دعمها عبر الإنترنت والهاتف مفتوحًا، وقالت أبل في بيانها: "بينما ندعم العمل على احتواء انتشار Covid-19 وإدارته، تظل أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم في المجتمعات التي نخدمها".