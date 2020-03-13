حواسيب MacBook ستحصل على تصميم جديد في العام 2021، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عدة سنوات، حافظت شركة آبل على نفس التصميم في حواسيب MacBook المحمولة، فهي إقتصرت طيلة السنوات الماضية على إجراء بعض التغييرات الطفيفة على التصميم وتوفير خيارات جديدة على مستوى الألوان، وتضمين شاشة OLED طويلة فوق لوحة المفاتيح. ومع ذلك، في الغالب، حافظت شركة آبل على نفس التصميم.

على الرغم من أن المظهر الحالي لحواسيب MacBook ليس سيئًا على الإطلاق، فنحن على يقين من أن هناك من يعتقدون أنه حان وقت التغيير، والخبر السار هو أنه سيتعين عليك الإنتظار حتى العام المقبل فقط. هذا وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، والذي يدعي أنه بحلول منتصف العام 2021، يمكن أن تقوم شركة آبل بتزويد MacBook الجديد بتصميم جديد كليًا.

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لم يذكر Ming-Chi Kuo ما هي طرازات MacBook التي ستحصل على التصميم الجديد، ولكن نظرًا إلى أن شركة آبل تميل لتوحيد تصميم حواسيبها المحمولة، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا حصلت جميع الطرازات على نفس التصميم في نهاية المطاف. أيضًا، لا يزال من غير الواضح ما هي التغييرات التي ستحصل عليها حواسيب MacBook على مستوى التصميم، ولكن إذا كنت تأمل في رؤية MacBook بحلة جديدة ولا تحتاج إلى حاسوب محمول جديد في الوقت الراهن، فقد لا يكون التأجيل حتى العام المقبل فكرة سيئة.

في هذه الأثناء، ذكر المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا أن حواسيب MacBook التي تستخدم معالجات ARM ستصل في أواخر هذا العام أو في أوائل العام المقبل كأقصى تقدير.