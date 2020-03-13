مخزون iPad ينخفض في الصين بسبب إستقرار المزيد من الأشخاص في منازلهم

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن فيروس كورونا المستجد أجبر الناس على البقاء في منازلهم والعمل أو الدراسة من هناك، في محاولة للمساعدة في منع إنتشار الفيروس، فيبدو أن بعض الشركات هي في الواقع قادرة على الإستفادة من هذا الوباء. شركة آبل هي واحدة من تلك الشركات لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Nikkei Asian Review، فقد نفد مخزون iPad في الصين.

أثناء حديثه مع وكالة الأنباء المذكورة آنفًا، نُقل عن شخص مطلع على الأمر قوله : ” في الوقت الراهن زادت الحاجة إلى لوحيات iPad بشكل كبير عندما فتحت الصين المدارس ولكنها طلبت من الطلاب أخذ الدورات عبر الإنترنت. النقص في مخزون iPad يجسده الحاجة إلى الإنتظار لنحو أربعة أسابيع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطرازات الرخيصة. لم تستطع شركة آبل مواكبة الطلب على الإطلاق “.

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لم يكن هذا مفاجئًا في الواقع، لأنه قبل ذلك، كان هناك تقرير أشار إلى أن iPad كان يشهد زيادة كبيرة في الطلب في الصين بسبب العدد المتزايد من الأشخاص الذين قرروا البقاء في منازلهم. كانت هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن متاجر التطبيقات يمكن أيضًا أن تحقق مكاسب مالية لأن المزيد من الأشخاص يبحثون عن المزيد من الطرق للترفيه عن أنفسهم.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الطلب على الأجهزة اللوحية لا يمكن أن يوازن العرض قريبًا. وذلك لأن العديد من المصانع في الصين حيث يتم تصنيع لوحيات iPad تم إغلاقها أيضًا، مما يعني أنه سيكون من الصعب على شركة آبل تجديد مخزونها من الأجهزة اللوحية بمجرد بيعه. وكما أوضحت التقارير السابقة، فتفشي فيروس كورونا يمكن أن يؤثر أيضًا على إطلاق iPhone SE2، فضلا عن تشكيلة iPhone 12 Series.