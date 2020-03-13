حواسيب MacBook المُزودة بمعالجات ARM قد تصل في أواخر هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لشائعات قديمة، يُقال أن شركة آبل تعمل على إنشاء حواسيب MacBook جديدة تستخدم معالجات ARM. بالنظر إلى أن النتائج التي حققتها معالجات الأجهزة المحمولة التابعة لشركة آبل في السنوات الأخيرة على مستوى الأداء، فليس من المستغرب أن تتلاعب شركة آبل مع فكرة تسخير هذه الطاقة ووضعها في حواسيب محمولة.

أشارت إشاعة حديثة إلى أن حواسيب MacBook المُزودة بمعالجات ARM ستصل في الواقع في غضون 18 شهرًا القادمة، ولكن يبدو أن هذه الحواسيب ستأتي في وقت أقرب مما نعتقد. هذا وفقا لملاحظة حديثة من المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo والتي تقول أن أول حاسوب MacBook مُزود بمعالج ARM سيأتي في الواقع بحلول نهاية هذا العام أو الربع الأول من العام 2021 على الأكثر.

Advertisements

ومن غير الواضح ما هي التشكيلة التي ستقوم شركة آبل بتضمين معالجات ARM فيها. كما تعلمون على الأرجح، لدى شركة آبل ثلاث طرازات مختلفة تشمل MacBook و MacBook Pro و MacBook Air. ومع ذلك، سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون أداء حواسيب MacBook هذه المُزودة بمعالجات ARM بالمقارنة مع الحواسيب المُزودة بمعالجات Intel، على الرغم من أن الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات ARM ليست جديدة تمامًا، فقد رأينا معالجات Snapdragon تشق طريقها إلى مجموعة من الحواسيب المحمولة العاملة بنظام Windows 10.

أيضا، نحن نتساءل عن الكيفية التي ستعمل بها حواسيب MacBook هذه من حيث التوافق، نظرًا لأن التطبيقات التي تم إنشاؤها لأجهزة ARM قد لا تكون متوافقة مع التطبيقات المصممة للحواسيب المُزودة بمعالجات Intel و AMD.