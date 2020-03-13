شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: watchOS 7 يوفر مميزات جديدة للمستخدمين فى ساعة Watch Series 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تسريب جديد لنظام تشغيل watchOS 7 المنتظر إلى وجود ميزة جديدة في الساعة تتمثل في واجهات دولية جديدة تُمكن المستخدم من اختيار علم الدولة التي يفضلها أو ينتمي إليها كواجهة للساعة، كما كشفت التسريبات أيضا إلى وجود خاصية تعقب النوم وميزة مشاركة واجهات الساعة مع الأصدقاء وعدداً من الميزات الأخرى التي شملت ميزات التحكم الأبوي وغيرها.

وبحسب موقع 9to5Mac الأمريكى، فإن نظام WatchOS 7 في ساعة آبل القادمة Series 6 سيدعم واجهات دولية مختلفة وذلك عبر تخصيص الواجهة وفقاً للدولة التي ينتمي إليها المستخدم أو يفضلها؛ وبالتالي يتم تخصيص علم الدولة المختارة كواجهة للساعة.

وقد جاءت هذه التسريبات وفقا لصور تم إيجادها داخل نظام iOS 14 والتى أوضحت ماهية الواجهات الجديدة التي ستأتي مع النظام القادم للساعة، كما تم الإشارة سابقاً الي واجهة Infograph Pro التي ستأتي مع ميزة "تايكومتر" وستكون مشابهة لواجهات ساعات العقارب التقليدية الفاخرة.

وفيما يتعلق بالوقت الذي من المتوقع أن تطلق فيه الشركة نظام ساعتها الجديد فهو أقرب ما يكون خلال خريف العام الجاري أي بالتوافق مع مؤتمر آبل للإعلان عن جديد الشركة من الأجهزة والخدمات والذي ما يتم عادةً في أكتوبر من كل عام.

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على جانب اخر تطور شركة آبل تطبيقاً جديداً للياقة البدنية لأجهزة هواتف آيفون وساعة آبل الذكية ومنصة "Apple TV"، بحيث أن التطبيق مصمم للسماح للمستخدمين بتنزيل مقاطع الفيديو الإرشادية ذات الصلة باللياقة البدنية، والتي من شأنها السير معهم خطوة بخطوة خلال التدريبات المختلفة.

كما يبدو أن تطبيق اللياقة الجديد هو تطبيق مستقل بذاته، وسيكون متاحاً إلى جانب تطبيق النشاط الحالي "Activity"، بحيث يسمح للمستخدمين بتنزيل مقاطع فيديو اللياقة البدنية التي تغطي مجموعة من أنشطة التمرين والخيارات المختلفة، إلى جانب الحصول على إرشادات حول إكمال تلك الأنشطة على ساعة آبل الذكية.