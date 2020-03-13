كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “beblau”…منظمات لأدواتك ستسهل حياتك اليومية

متابعة-سنيار: إذا كنت بحاجة إلى منظم للحفاظ على أدواتك وكابلاتك وأقلامك وغيرها من الملحقات اليومية في متناول اليد، فقد تكون مهتمًا بمجموعة جديدة من المنظمات التي أنشأتها beblau.

باستخدام منتجات beblau، يمكنك تنظيم مساحة عملك، وتجهيز أغراضك للذهاب إلى اجتماعك التالي، وتتكون المجموعة من ثلاث منظمات.

وقال مطورو المنظمات: “ينتقل الأشخاص من غرفة اجتماعات إلى مكتب، إلى كافتيريا، إلى غرفة اجتماعات أخرى … لأداء أنشطتهم، ويحتاجون إلى حمل أدوات العمل معهم دائما بجانب الكمبيوتر المحمول: الأقلام والملاحظات، مفكرة ، فأرة ، شاحن، وينتهي بهم الأمر باستخدام الكمبيوتر المحمول كصينية، وقد تم إنشاء مجموعتنا الأولى من أجل توفير احتياجات العمال والموظفين المستقلين والمتخصصين للتنظيم والتنقل “.

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بالنسبة لرجال الأعمال والمستقلين والشباب الذين يعملون في شركة كبيرة أو مكتب أو استوديو وينتقلون من مكان إلى آخر خلال النهار، فإن beblau سيجعل حياتهم أسهل.

للحصول على معلومات حول كل منظم، والمواصفات وخيارات الشراء، انتقل إلى صفحة حملة Indiegogo للتمويل الجماعي.