كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بسبب كورونا…أبل قد تلغي مؤتمرها السنوي WWDC

متابعة-سنيار: نظرا لانتشار الفيروس التاجي، تم إلغاء العديد من الأحداث التقنية في عام 2020، بما في ذلك MWC و F8 في Facebook و Google I / O و SXSW.

ويبدو أن مؤتمر WWDC 2020 من Apple لن يعقد، على الأقل ليس في الوقت المعتاد، أو في شكله العادي، وفقا لـ”ماشابل”.

أصدرت إدارة الصحة العامة في سانتا كلارا أمرا يوم الاثنين (عبر Appleinsider) يحظر التجمعات الجماعية مع أكثر من 1000 شخص بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس التاجي.

وقالت سارة كودي ، مسؤولة الصحة في مقاطعة سانتا كلارا، في بيان: “إن الإجراءات القوية التي نتخذها اليوم مصممة لإبطاء انتشار المرض”.

نظرا لأن WWDC يتم عادةً في سان خوسيه، التي تقع في مقاطعة سانتا كلارا، بحضور 5000 أو أكثر، فسيتم حظره بموجب شروط الحظر، والتي تدخل حيز التنفيذ في 11 مارس.

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هذا لا يعني تلقائيا أن WWDC لن يتم هذا العام، فلم يتم الإعلان عن الحدث رسميا حتى الآن، ولكنه يُقام عادةً في أوائل شهر يونيو، وسيظل حظر التجمعات الجماعية ساريا مبدئيا لمدة ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك، إذا تفاقم تفشي الفيروس التاجي، فمن الآمن افتراض أن حظر التجمعات الجماعية سيبقى لفترة أطول، وحتى إذا لم يستمر الحظر حتى يونيو، فمن المؤكد أن Apple لن تنتظر هذه المدة للإعلان عنه، فعادةً ما تعلن الشركة تواريخ WWDC في منتصف مارس.

وهناك العديد من الاحتمالات، حيث يمكن للشركة تأجيل WWDC لوقت لاحق، أو تحوله إلى حدث على الإنترنت فقط، على غرار ما فعلته Google و Facebook مع I / O و F8.

جدير بالذكر أن الفيروس التاجي قتل حتى الآن أكثر من 4000 شخص وأصاب أكثر من 113000 شخص، وقد تفاقم تفشي المرض في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تأكيد إجمالي 423 حالة و 19 حالة وفاة.