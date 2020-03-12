’’اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص‘‘.. الأرصاد: ذروة حالة عدم الاستقرار ستبدأ بعد قليل

كتب: ضياء السقا

قالت صفحة الأرصاد الجوية المصرية، على الفيس بوك، مساء الخميس، إن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي ستبدأ بعد قليل.

وحذرت الصفحة المختصة بحالة الطقس في بيانها الذي نشرته عبر «فيسبوك»، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر لأن حالة عدم الإستقرار لا يُستهان بها.

وأكدت الأرصاد: "الآن سحب رعدية تأثر علي غرب القاهرة و مدينة السادات، وتبدأ السحب التي تأثر علي القاهرة والدلتا من الصباح حتي الآن بالخروج علي أن تبدأ سحب أخري بالدخول الساعات القليلة المقبلة".

وأضافت: "سحابة رعدية ممطرة بغزارة تتقدم بعد قليل إلى الدلتا والقاهرة الكبرى و٦اكتوبر تحمل أمطارا شديدة الغزارة".

وواصلت: "سحب رعدية ممطرة بغزارة الآن على مدن القناة وسيناء وخليج السويس حتى مرسي علم وشرق الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار، وسحب ممطره تأثر الآن على الدلتا والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط الأمطار".

وأردفت: "سحب رعدية ممطرة بغزارة الآن تأثر على مدن القناة وغرب سيناء وخليج السويس وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشرق شمال الصعيد والواحات البحرية وغرب شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الغزاره ورعدية على هذه المناطق، وسحب ممطره تأثر الآن على الدلتا والإسكندرية ومطروح وشمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار".

طقس الجمعة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت استمرار حالة الطقس السيئ، الجمعة 13 مارس، حيث توقعت سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وغزيرة رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومتوسطة على جنوب الصعيد.

وشهدت البلاد، الخميس، برق ورعد، وسقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، وصلت حد السيول على بعض المناطق، تأثرا بموجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بمنخفض التنين، والتي ستكون ذروتها الجمعة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى السواحل الشمالية الغربية مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وتابعت الهيئة: "يتوقع الخبراء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء باستثناء جنوب الصعيد حيث معتدل ليلاً".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطرب وارتفاع الموج من ثلاثة إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على بعض محافظات ومدن مصر:

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القاهرة «13– 17»

الإسكندرية «14– 18»

قنا «13- 19»، الأقصر «13- 22»

أسوان «12– 23»

موجة سيئة

وتشهد الشوارع المصرية خلال الساعات الحالية عاصفة منخفض التنين التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عنها، متوقعة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، ووصفتها بالأقوى هذا العام.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الخميس 12 مارس 2020 إلى السبت 14 مارس 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث تســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة.