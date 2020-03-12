إطلاق هاتف الألعاب Red Magic بأقوى المواصفات في السوق

أعلنت شركة (نوبيا) nubia اليوم الخميس عن هاتفها الأحدث (رد ماجيك) Red Magic الذي يمتاز بمواصفات قوية جدًا تؤهله ليكون من بين الهواتف الموجهة لعشاق الألعاب.

ويمتاز هاتف (رد ماجيك 5جي) بأنه يقدم شاشة ذات معدل تحديث عالٍ جدًا بمعدل 144 هرتز، كما يمتاز بأنه يحتوي أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865). ويقدم أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 وبسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وتأتي شاشة الهاتف – الذي يدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس – بقياس 6.65 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، وهي من نوع AMOLED. وهناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ضمن الحافة العليا الضيقة للهاتف. وتحتوي الشاشة أيضًا على حساس بصمة بصري تحتها.

ولأن الهاتف موجه لعشاق الألعاب، فهو يمتاز بنظام للتبريد النشط بالهواء، وهو يجمع بين المروحة الدوارة وغرفة تبديد الحرارة، وتقول الشركة: إنها قادرة على خفض درجة حرارة المعالج بنحو 18 درجة. ويمكن الاستفادة من نظام التبريد للحيلولة دون ارتفاع حرارته أثناء شحنه، خاصةً أن الهاتف يدعم الشحن السريع باستطاعة 55 واط.

Advertisements

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX686، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل (رد ماجيك 5جي) بواجهة المستخدم Red Magic OS المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتعتزم الشركة طرح الهاتف بثلاثة خيارات من الألوان: الأسود، والأحمر، أما الثالث فهو ثنائي اللون. وهناك أيضًا خيار رابع محدود مع ظهر شفاف. وسيبدو فتح باب حجز الهاتف في الصين اعتبارًا من اليوم، على أن يبدأ بيع اعتبارًا من 19 آذار/ مارس الجاري. وهناك خطة لإطلاقه في الأسواق العالمية خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فتعتزم شركة (نوبيا) طرح خيار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت من الهاتف بسعر يعادل 540 دولارًا أمريكيًا، وخيار 12 جيجابايت / 128 جيجابايت بسعر يعادل 585 دولارًا أمريكيًا، وخيار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر يعادل 625 دولارًا أمريكيًا، وخيار 16 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر يعادل 712 دولارًا أمريكيًا.

أما الخيار الشفاف The Transparent Edition سيُباع بسعر يعادل 655 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 740 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت / 256 جيجابايت.