تكنولوجيا: 19 جهازا تحصل على تحديث نظام التشغيل iOS 14 المقبل من أبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحديث نظام التشغيل التالي من أبل iOS 14 لأجهزة أيفون وiPadOS 14 لأجهزة iPad على بعد ثلاثة أشهر على الأقل، وفي كل عام، تعرض الشركة جميع الميزات الجديدة التي تأتي كجزء من نظام التشغيل الجديد في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC)، ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع التلميحات للمنتجات الجديدة التى ستطرحها أبل.
وقد بدأت العديد من التسريبات في اقتراح الميزات التي قد نراها في تحديث iOS 14 - سواء كان تخطيط الصفحة الرئيسية الجديد أو مميزات iMessages وقد كشف تقرير حديث من iPhonesoft قائمة بأجهزة أبل التي تم تجهيزها للحصول على تحديث iOS 14 وiPadOS، وفيما يلي قائمة بأجهزة iPhone وiPad التي قد تحصل على التحديث الكبير التالي لنظام التشغيل:
iPhone 11 Pro Max
يقدم شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.5 بوصة، ويتضمن إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.
iPhone 11 Pro
يأتي iPhone 11 Pro مدعومًا بشرائح A13 Bionic ويوفر شاشة Super Retina OLED بحجم 5.8 بوصة.
iPhone 11
iPhone 11 شاشة LCD سائلة بحجم 6.1 بوصة وشاشة LCD وكاميرا مزدوجة.
iPhone XR
يحتوي جهاز iPhone XR على شاشة ريتينا سائلة (LCD) بحجم 6.1 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة شرائح A12 Bionic.
iPhone XS
يقدم شاشة Super Retina (OLED) بحجم 5.8 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة شرائح A12.
iPhone XS Max
يقدم شاشة سوبر ريتينا (OLED) بحجم 6.5 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة شرائح A12.
iPhone X
يوفر iPhone X شاشة عرض Super Retina (OLED) بحجم 5.8 بوصة، وهو مدعوم من شرائح A11.
iPhone SE
على الرغم من أن الهاتف غير متاح حاليًا، إلا أن جهاز iPhone SE مزود بشاشة 4 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A9.
iPhone 6s
يوفر iPhone 6s شاشة Retina HD بحجم 4.7 بوصة، ويحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل على ظهره.
iPhone 7 Plus
على الرغم من أن الهاتف غير متوفر حاليًا، إلا أن iPhone 7 Plus يحتوي على شاشة 5.5 بوصة ويوفر كاميرات خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل.
iPhone 6s Plus
يوفر iPhone 6s Plus شاشة Retina HD بحجم 5.5 بوصة، ويحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل على ظهره.
iPhone 8
غير متوفر حاليًا ، يأتي iPhone 8 مزودًا بشاشة مقاس 4.7 بوصة ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A11 Bionic
iPhone 8 Plus
يقدم شاشة Retina HD بحجم 5.5 بوصة، ويوفر كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل.
iPhone 7
يقدم iPhone 7 شاشة Retina HD بحجم 4.7 بوصة، وهو مدعوم من شرائح A10 المدمجة.
10.2 بوصة iPad
يأتي جهاز iPad بحجم 10.2 بوصة مدعومًا بشرائح A10 ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية True Depth بدقة 1.2 ميجا بكسل، ويبلغ عمر البطارية المطالب به 10 ساعات.
12.9 بوصة iPad Pro
يتوفر جهاز iPad Pro ، بواسطة مجموعة شرائح A12X Bionic وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل.
iPad Pro مقاس 11 بوصة
يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية True Depth بدقة 7 ميجا بكسل، ويبلغ عمر البطارية المطالب به 10 ساعات.
iPad Pro بحجم 10.5 بوصة
يأتي iPad Pro بحجم 10.5 بوصة مدعومًا بمجموعة شرائح A10X ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا أمامية True Depth بدقة 7 ميجا بكسل ويأتي بعمر بطارية مدته 10 ساعات.
iPad Pro
غير متوفر حاليًا، يأتي جهاز iPad Pro هذا مدعومًا بشرائح أبل A9X.
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