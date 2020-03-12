شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 19 جهازا تحصل على تحديث نظام التشغيل iOS 14 المقبل من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحديث نظام التشغيل التالي من أبل iOS 14 لأجهزة أيفون وiPadOS 14 لأجهزة iPad على بعد ثلاثة أشهر على الأقل، وفي كل عام، تعرض الشركة جميع الميزات الجديدة التي تأتي كجزء من نظام التشغيل الجديد في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC)، ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع التلميحات للمنتجات الجديدة التى ستطرحها أبل.

وقد بدأت العديد من التسريبات في اقتراح الميزات التي قد نراها في تحديث iOS 14 - سواء كان تخطيط الصفحة الرئيسية الجديد أو مميزات iMessages وقد كشف تقرير حديث من iPhonesoft قائمة بأجهزة أبل التي تم تجهيزها للحصول على تحديث iOS 14 وiPadOS، وفيما يلي قائمة بأجهزة iPhone وiPad التي قد تحصل على التحديث الكبير التالي لنظام التشغيل:

iPhone 11 Pro Max

يقدم شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.5 بوصة، ويتضمن إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

iPhone 11 Pro

يأتي iPhone 11 Pro مدعومًا بشرائح A13 Bionic ويوفر شاشة Super Retina OLED بحجم 5.8 بوصة.

iPhone 11

iPhone 11 شاشة LCD سائلة بحجم 6.1 بوصة وشاشة LCD وكاميرا مزدوجة.

iPhone XR

يحتوي جهاز iPhone XR على شاشة ريتينا سائلة (LCD) بحجم 6.1 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة شرائح A12 Bionic.

iPhone XS

يقدم شاشة Super Retina (OLED) بحجم 5.8 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة شرائح A12.

iPhone XS Max

يقدم شاشة سوبر ريتينا (OLED) بحجم 6.5 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة شرائح A12.

iPhone X

يوفر iPhone X شاشة عرض Super Retina (OLED) بحجم 5.8 بوصة، وهو مدعوم من شرائح A11.

iPhone SE

على الرغم من أن الهاتف غير متاح حاليًا، إلا أن جهاز iPhone SE مزود بشاشة 4 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A9.

iPhone 6s

يوفر iPhone 6s شاشة Retina HD بحجم 4.7 بوصة، ويحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل على ظهره.

Advertisements

iPhone 7 Plus

على الرغم من أن الهاتف غير متوفر حاليًا، إلا أن iPhone 7 Plus يحتوي على شاشة 5.5 بوصة ويوفر كاميرات خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل.

iPhone 6s Plus

يوفر iPhone 6s Plus شاشة Retina HD بحجم 5.5 بوصة، ويحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل على ظهره.

iPhone 8

غير متوفر حاليًا ، يأتي iPhone 8 مزودًا بشاشة مقاس 4.7 بوصة ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A11 Bionic

iPhone 8 Plus

يقدم شاشة Retina HD بحجم 5.5 بوصة، ويوفر كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل.

iPhone 7

يقدم iPhone 7 شاشة Retina HD بحجم 4.7 بوصة، وهو مدعوم من شرائح A10 المدمجة.

10.2 بوصة iPad

يأتي جهاز iPad بحجم 10.2 بوصة مدعومًا بشرائح A10 ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية True Depth بدقة 1.2 ميجا بكسل، ويبلغ عمر البطارية المطالب به 10 ساعات.

12.9 بوصة iPad Pro

يتوفر جهاز iPad Pro ، بواسطة مجموعة شرائح A12X Bionic وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل.

iPad Pro مقاس 11 بوصة

يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية True Depth بدقة 7 ميجا بكسل، ويبلغ عمر البطارية المطالب به 10 ساعات.

iPad Pro بحجم 10.5 بوصة

يأتي iPad Pro بحجم 10.5 بوصة مدعومًا بمجموعة شرائح A10X ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وكاميرا أمامية True Depth بدقة 7 ميجا بكسل ويأتي بعمر بطارية مدته 10 ساعات.

iPad Pro

غير متوفر حاليًا، يأتي جهاز iPad Pro هذا مدعومًا بشرائح أبل A9X.