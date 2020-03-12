تكنولوجيا: جوجل تدعم هواتف Pixel 4 قريباً بميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - غابت ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية عن هواتف Pixel 4 عند إطلاق الهواتف في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلا أن أحدث التسريبات التي جاءت اليوم أكدت على أن عملاق البحث في طريقها لدعم هواتف Pixel 4 بإختيار جديد في تسجيل الفيديو قريباً.

يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Pixel 4 بسعة تخزين 64 جيجا بايت، لذا قررت عملاق البحث عدم إضافة إختيار تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية في سلسلة Pixel 4، إلا أنها كانت من بين المميزات المطلوبة من مستخدمي الهواتف منذ إنطلاقها رسمياً.

رصد الإختيار الجديد في تسجيل الفيديو 4K60 في تطبيق الكاميرة مؤخراً عبر مطوري XDA، في التعليمات البرمجية للإصدار رقم 7.4 من التطبيق، وهو إصدار تجريبي لم ينطلق بشكل رسمي للمستخدمين، لذا لا يمكن التأكيد في الوقت الحالي على وقت محدد لدفع إختيار 4K60 في تطبيق الكاميرة.

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ولقد جاء هاتف Pixel 4 بميزة دعم تسجيل فيديو عند 30 إطار في الثانية، لذا من المتوقع أن يتم تغيير معدل تسجيل الفيديو إلى 60 إطار في الثانية بتجربة سلسة.

كما تظهر في التعليمات البرمجية أيضاً إختيار 4K24 جديد الذي يعد نمط سينمائي لتسجيل الفيديو، وهي من بين المميزات التي سيرحب بها الكثير من مستخدمي هاتف Pixel 4 أيضاً.

يذكر أن إستخدام إختيار 4K60 في هواتف Pixel 4 سيؤدي إلى إستهلاك سعة تخزين أكبر في الهواتف، إلا أن جوجل تقدم سعة تخزين أخرى عبر تطبيق صور جوجل لدعم المستخدمين في الإحتفاظ بنسخة إحتياطية من الصور ومقاطع الفيديو.

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