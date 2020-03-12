تكنولوجيا: سامسونج تستعد لدفع تحديث واجهة One UI 2.1 لإصدارات Galaxy السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري اليوم على خططها لدفع تحديث واجهة One UI 2.1 لإصدارات Galaxy المميزة السابقة التي تتضمن سلسلة هواتف S9 وNote9.

قدمت شركة سامسونج تحديث واجهة One UI 2.1 مع الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S20، إلى جانب هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip، واليوم تستعد العملاق الكوري لدعم الإصدارات القديمة والمميزة من سلسلة هواتف Galaxy بالتحديث الجديد.

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كما أشارت شركة سامسونج إلى خططها لدفع تحديث واجهة One UI 2.1 أيضاً لمستخدمي هواتف S10 وNote10، من جانب أخر أكدت شركة سامسونج بشكل خاص على أنها قد بدأت العمل على تحديث Galaxy S9، و Galaxy S9 Plus وNote9.

وتشير التوقعات إلى أن تحديث الإصدارات القديمة من هواتف Galaxy بالإصدار الأخير واجهة One UI 2.1 يتطلب بعض الوقت قبل دفع التحديث لجميع المستخدمين، أيضاً لا يختلف الإصدار الجديد من التحديث عن الإصدار الحالي إلا في عدد محدود من المميزات.

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