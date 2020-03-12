إكتشاف أدلة جديدة تؤكد قدوم طرازات 5G من هواتف Huawei P40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في وقت لاحق من هذا الشهر من خلال حدث سيتم بثه عبر الإنترنت. ونحن نتوقع أن تقوم شركة Huawei في هذا الحدث بإزاحة الستار رسميًا عن كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro و Huawei P40 Premium الذي تردد أنه سيصل مع خمس كاميرات في الخلف.

في حين نتوقع وصول هذه الهواتف الذكية الثلاثة، فقد حصلنا اليوم على معلومات جديدة تؤكد لنا أن شركة Huawei تخطط كذلك لإطلاق طرازات 5G من هذه الهواتف الذكية الثلاثة لأنه تم رصد طرازات 5G من الهواتف الرائدة القادمة من شركة Huawei تحصل على الشهادات اللازمة من هيئة NTBC التايلاندية.

وبالعودة إلى شهادات تم منحها أيضًا لهذه الهواتف الذكية الثلاثة في وقت سابق من هذا الشهر، فيبدو أن الهاتف Huawei P40 سيدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، بينما سيدعم الهاتف Huawei P40 Pro الشحن السريع بقوة 40W. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فشركة Huawei تستخدم بالفعل تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 55W في الهاتفين Huawei Mate X و Huawei Mate Xs، وبالتالي فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة Huawei تضمين هذه التكنولوجيا في الهاتف Huawei P40 Premium أيضًا.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series يوم 26 مارس، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.