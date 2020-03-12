الوضع الليلي ” Dark Mode ” في متجر Google Play Store متوفر الآن لجميع المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تمتعت الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android 10 بمزايا الوضع الليلي في متجر Google Play Store منذ عدة أشهر، فقد جلبت شركة جوجل أخيرًا الوضع الليلي هذا إلى الهواتف الذكية التي تعمل بالإصدارات الأخرى من نظام الأندرويد. ووفقا لأحدث منشور لشركة جوجل على شبكة تويتر، فإن الوضع الليلي على متجر Google Play Store أصبح متوفرًا الآن لجميع أجهزة الأندرويد.
من أجل الإستفادة من الخيار الجديد، يحتاج المستخدمون ببساطة للتوجه إلى قائمة الإعدادات حيث سيكون هناك الآن قسم جديد يُدعى Theme. من هناك، يمكنك التبديل بين خياري الوضع العادي والوضع الليلي أو الإحتفاظ بالخيار الإفتراضي للنظام والذي يعمل على مطابقة مظهر تطبيق Google Play Store مع مظهر نظام التشغيل في هاتفك الذكي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خيار تفعيل وتعطيل الوضع الليلي في تطبيق Google Play Store على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 10 يتيح لك فرض الوضع العادي عندما تكون إعدادات النظام في الوضع الليلي والعكس صحيح. أو يمكنك تركه ليعمل وفقا لإعدادات النظام.
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