سامسونج تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتف Galaxy M21

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الأسبوع الماضي أن شركة سامسونج ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy M21 في الهند. حسنًا، لقد تم تأكيد ذلك الآن بشكل رسمي من قبل شركة سامسونج والتي وضعت صفحة خاصة بهذا الهاتف على متجر أمازون في الهند، وهي الصفحة التي تؤكد لنا أنه سيتم الإعلان بالفعل عن الهاتف Galaxy M21 يوم الإثنين المقبل.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy M21 سيضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وبطارية بسعة 6000mAh، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد إستنتجنا من خلال منصة إختبارات الأداء Geekbench أن الهاتف Galaxy M21 سيأتي كذلك مع 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية ومع المعالج Exynos 9611، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

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عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة لنتأكد من صحة هذه المواصفات التقنية والحصول على المعلومات المتبقية بما في ذلك السعر وموعد طرح الهاتف في السوق. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا يوم الإثنين المقبل للحصول على التفاصيل الكاملة.