تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن أسعار هواتف P40 في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن السعر الذي تنطلق به سلسلة هواتف P40 في السوق الأوروبي، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بسعر يبدأ من 849 يورو.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف P40 قبل الإعلان الرسمي في 26 من مارس، حيث تقدم أحدث التسريبات تفاصيل أسعار الإصدارات الجديدة في السوق الأوروبي، والتي نشرت اليوم في اليونان.

وتشير التسريبات إلى أن النموذج الرئيسي من هاتف P40 المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت سينطلق بسعر 849 يورو أو 955 دولار، بينما يأتي P40 Pro في النموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت إلى السوق الأوروبي بسعر 1139 يورو أو 1280 دولار.

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وفي تقرير أخر نشر في الصين أشير إلى أن هاتف P40 الذي يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 999 يورو أو 1120 دولار، كما تضاف 110 يورو لسعة تخزين أعلى.

يذكر أن سعر الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف P40 لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي تخطط لإطلاق الإصدارات الجديدة إلى الأسواق في أبريل، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 26 من مارس لنتعرف على تفاصيل أكثر حول سلسلة P40 من هواوي.

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