تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Red Magic 5G بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nubia الآن عن إصدارها الجديد من هواتف الألعاب Red Magic 5G الذي ينطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومعدل تحديث 144Hz في الشاشة، مع سعر يبدأ من 541 دولار.

عقدت شركة Nubia حدث خاص في الصين اليوم للإعلان عن هاتف Red Magic 5G الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما يتميز تصميم الهاتف بعلامة ‘X’ بحجم كبير مع شريط طويل في الجهة الخلفية، ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ويظهر شعار الشركة في الجهة الخلفية من هاتف Red Magic 5G، مع إضاءة LED، بينما تقدم Nubia إصدار خاص من هاتف Red Magic 5G بغطاء خلفي شفاف، كما يأتي الإصدار الرئيسي بألوان الأحمر مع الأسود، أو الأحمر مع الأزرق.

ويأتي هاتف Red Magic 5G بمروحة مدمجة للتبريد بسرعة 15000 دورة في الدقيقة، إلى جانب نظام تبريد سائل، لدعم التحكم في تبريد الهاتف بكفاءة أعلى، لتجربة ألعاب مميزة، كما يأتي الهاتف باثنان من الأزرار المخصصة للألعاب في الإطار الأيمن من الهاتف، ويضم زر أخر في الجانب الأيسر مخصص لنمط الألعاب “gaming mode switch”.

ويتميز هاتف Red Magic 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، بجودة عرض fullHD بلس أو بدقة 2340 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما تقدم الشاشة آداء سريع في الإستجابة لخاصية اللمس يعادل 240Hz وهي سرعة تتوافق مع الألعاب بشكل جيد.

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أيضاً يدعم هاتف Red Magic 5G رقاقة معالج Snapdragon 865، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بأكثر من نموذج في الذاكرة العشوائية، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أو 12 جيجا بايت رام، أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5.

بينما يدعم التخزين في UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 10 مع واجهة Red Magic OS التي تم تحديثها للألعاب، أيضاً يدعم هاتف Red Magic 5G تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، أو قدرة 4500 mAh في البطارية.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي IMX686 من سوني بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف Red Magic 5G بقياسات 168.56 في 78 في 9.75مم، مع وزن 218 جرام، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويأتي بفتحة تدعم اثنان من شرائح SIM، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي بسعر 541 دولار، بينما يأتي الإصدار الخاص بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعر 655 دولار، أو 16 جيجا بايت رام وسعر 741 دولار مع تصميم شفاف للجهة الخلفية.

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