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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة هواوي مؤخراً تقنية 5G في كلاً من هواتف P40 وP40 Pro التي يعلن عنها رسمياً في حدث يبث على شبكة الإنترنت في 26 من مارس.
أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواوي تقدم هاتف P40 مع P40 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما يأتي أعلى الإصدارات P40 Premium بإعدادات خماسية في الكاميرة الخلفية.
ولقد أكدت التسريبات التي رصدت اليوم في قاعدة بيانات NTBC في تايلند، على أن هواوي ستقدم نموذج 5G من كافة إصدارات هذا العام من سلسلة P40، حيث ظهر بالفعل كلاً من هاتفي P40 5G بنموذج رقم ANA-NX9 وP40 Pro 5G بنموذج رقم ELS-NX9 في التسريبات اليوم.
أيضاً مع دعم هذه الإصدارات لتقنية 5G من المتوقع أن تأتي هواتف P40 الجديدة برقاقة Kirin 990 5G، من جانب أخر أعتمدت تقنية الشحن السريع في هواتف P40 خلال الفترة الماضية، حيث تدعم هواوي هاتف P40 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، بينما يأتي هاتف P40 بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تعتمد تقنية 5G في الإصدارات القادمة من هواتف P40 وP40 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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