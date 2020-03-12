Oppo تحدد رسميًا موعد وصول النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo عن الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro 5G في شهر ديسمبر الماضي بالصين، في حين إضطر المستهلكين في جميع أنحاء العالم الإنتظار إلى غاية الأسبوع الماضي للحصول على نسخة 4G من الهاتف Oppo Reno 3 Pro. هذه النسخة تأتي كذلك مع كاميرتين في الثقب المتواجد في الشاشة، ومع المعالج MediaTek Helio P95، ومع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

هذا الأمر جعلنا نتسأل عن مصير النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3. لحسن، لقد نشرت شركة Oppo الآن فيديو تشويقي تؤكد فيه أنها ستكشف عن النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 يوم 16 مارس. تم نشر هذا الفيديو التشويقي على الصفحة الرسمية لشركة Oppo على الفيسبوك، ويعرض لنا هذا الهاتف باللون الأزرق.

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وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Oppo Reno 3 سيصل فعلاً مع شاشة +FullHD بحجم 6.4 إنش تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 44 ميغابكسل فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع.

كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 3 ستضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع المعالج MediaTek Helio P90، وسيضم 8GB من الذاكرة العشوائية، وبطارية بسعة 4025mAh.