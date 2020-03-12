تسريبات جديدة تكشف لنا عن السعر الرسمي للهاتف Google Pixel 4a القادم من جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - تحب شركة جوجل التشويق لهواتف Google Pixel القادمة عن طريق اللوحات الإعلانية في الأماكن العامة. هذه المرة تم ترميم اللوحات الإعلانية، ولكنها تأتي من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، وهي لا تزال تعرض السعر الصحيح لهاتف جوجل القادم.

هذه الصور الجديدة تكشف لنا أن سعر الهاتف Google Pixel 4a سيبدأ من 400 دولار أمريكي على غرار الهاتف Google Pixel 3a. سيتم على الأرجح إطلاق عدة طرازات من هذا الهاتف، والطراز الذي يُكلف 400 دولار أمريكي هو على الأرجح طراز 4G. نتوقع أيضًا رؤية نسخة 5G من الهاتف.

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وبالنسبة لنسخة 4G، فقد كشف لنا تسريب يوم أمس أنها ستضم شاشة تمتاز بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل تدعم إلتقاط الفيديوهات بدقة 4K. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تأكد أيضًا قدوم الهاتف Google Pixel 4a مع بطارية بسعة 3080mAh، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن 64GB من الذاكرة الداخلية.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن حول الهاتف Google Pixel 4a، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل السعر المحتمل لهذا الهاتف، وموعد الإعلان الرسمي على الرغم من أننا نتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف في مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2020 الذي سيتم عقده هذا العام عبر الإنترنت فقط.

https://twitter.com/evleaks/status/1237674053655318528