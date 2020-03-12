شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتنزل فى المطر .. نصائح يجب عليك اتباعها لحماية موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع موجة الأمطار العنيفة التى تتعرض لها مصر اليوم، قد يجد بعض المستخدمين أنفسهم معرضين للنزول إلى الشارع في الوقت الراهن، وفيما يلى نقدم مجموعة من النصائح لحماية هاتفك الذكى إذا خاطرت وقررت النزول إلى الشارع في هذا الجو العاصف، وكيفية التعامل مع هذا الموقف لحمايته، خاصة وأن الكثير من الهواتف غير مقاومة للمياه:

- في البداية تجنب تشغيل الهاتف نهائيا طالما لا تحتاج لاستخدامه.

- اذا كان من الضروري تشغيله فقم باستخدامه بعيدا عن المطر.

- يمكن استخدام "كوفر" واقي ضد المياه، وهي أنوع تتواجد بكثرة.

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- يمكنك لف هاتفك في كيس بلاستيكي، ومن الأفضل إبقاء حقيبة بلاستيكية في متناول يديك في كل وقت.

- يمكن الاستعانة بالسماعات سواء السلكية أو اللاسلكية لأجراء المكالمات الضرورية، حتى لا يتعرض الهاتف للضرر.

- إذا تعرض هاتفك للبلل، تجنب شحنه بشكل مباشر، وقم بشحنه بعدما تتأكد من تجفيفه بشكل كامل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,اﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي اﻟﻲ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية،،وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,اﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻲ ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ واﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻟﻲ ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.