الموجة العنيفة «لم تصل ذروتها» .. خبراء هيئة الأرصاد الجوية : العاصفة سببها منخفض السودان

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة غير المستقرة التي تشهدها البلاد قد بدأت بالفعل مع الساعات الأولي من صباح اليوم، ومنتظر أن تستمر موجة الأمطار الغزيرة علي مدار اليوم.

ذروة موجة الرياح

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات القادمة وبعد فترة الظهيرة سوف تبدأ موجة الرياح في نشاطها على البلاد لتصل الموجة إلى ذروتها مع تقدم ساعات النهار وذلك وفقا لصدى البلد.

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وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد هي بسبب منخفض السودان الموسمي، وسوف يستمر علي البلاد خلال الساعات الماضية، سوف تتسبب في انخفاض الرؤية علي بعض الطرق وانعدامها علي الطرق الأخرى.

طقس الغد "الجمعة"

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء ، حيث تشهد القاهرة الكبرى مائل للبرودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ .