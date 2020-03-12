هل تنقطع خدمة «الإنترنت والاتصالات» بسبب الطقس السيء.. شركات المحمول توضح

تشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق.

وقال مسؤولون بشركات المحمول العاملة في مصر، إنهم اتخذوا احتياطاتهم تجاه حالة الطقس اليوم، حتى لا يتأثر المستخدمون بانقطاع الخدمة.

وبحسب مصدر بالشركة المصرية للاتصالات، فإن شكاوى انقطاع الإنترنت محدودة حتى الآن، وتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لم تواجه أية أعطال خطيرة بسبب التقلبات الجوية حتى الآن.

ورغم شكاوي بعض المستخدمين من انقطاع خدمات الجيل الرابع لشبكة فودافون، مؤكدين أن جهزتهم لم تعد تستقبل سوى الجيل الثالث والثاني، إلا أن رئيس قطاع العلاقات القانونية والحكومية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام، أكد أن أبراج المحمول التابعة للشركة تستطيع العمل تحت أي ظروف مُناخية صعبة، وجاهزة لمواجهة الرياح والأمطار، مشيرًا إلى أن الشركة متأهبة لأية أعطال يمكن أن يسببها الطقس السيئ في أي منطقة على مستوى الجمهورية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأضاف لـ”القاهرة 24″، أن الطقس يمكن أن يؤثر مؤقتًا على الخدمة بشكل لا يمكن تجنبه لكن شركته حتى الآن لم تواجه سقوطا في الشبكة.

كما اشتكى عدد من مستخدمي شركة أورانج انقطاع خدمة الصوت والإنتنرنت في بعض مناطق القاهرة الكبرى لأوقات غير متتابعة، إلا أن مصدرًا بالشركة أكد أنه لم يحدث أي عطل بالشبكة ملموس، وأن العواصف الجوية يمكن أن تسبب بعض المشاكل في جودة الصوت لجميع الشبكات وهو أمر طبيعي في مثل هذا المناخ.

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وأرسلت شركة اتصالات مصر، رسالة نصية إلي عملائها تؤكد خلالها أن التقلبات الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين قد تؤثر قليلًا على أداء الشبكة.

وشددت الشركة على ضرورة اتباع المستخدمين إجراءات السلامة العامة المعلنة؛ حفاظًا علي سلامتهم الشخصية.

وكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد مستخدمى المحمول فى مصر بنسبة 2.4% بنهاية عام 2019 ليبلغ إجمالي عدد المستخدمين 95.34 مليون.

وبحسب المؤشرات فإن سوق الاتصالات جذبت حوالى 1.5 مليون خط جديد خلال العام الماضى، واحتفظت “فودافون مصر” بصدارة السوق بإجمالى عدد مشتركين نحو 40.4 مليون بنهاية ديسمبر بزيادة بنحو 162 ألف مشترك مقارنة بـ39.9 مليون فى ديسمبر 2018، وبلغت حصتها السوقية من سوق المحمول بنهاية العام نحو 42% من إجمالي السوق.

بينما تراجع عدد مشتركي شركة ” أورنج مصر” حوالي 1.5 مليون مشترك ليصل الي 28.1 مليون مشترك بنهاية 2019، في أكبر تراجع حصة الشركة التي تحتل المركز الثاني في السوق المصري وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت شركة “اتصالات مصر” في المركز الثالث بنحو عدد مشتركين 19.8 مليون بنهاية ديسمبر مع معدل زيادة طفيف في عدد المستخدمين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".