هواوي تستقبل طلبات الحجز المسبق على Mate Xs في الإمارات

أعلنت شركة هواوي عن فتح باب طلبات الحجز المسبق لشراء أحدث ابتكاراتها، ملك الهواتف المحمولة القابلة للطي HUAWEI Mate Xs في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 15 مارس.

وسيسهم هذا الهاتف القابل للطي في رسم ملامح جديدة لطريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم بفضل مزاياه المتقدمة، حيث يأتي مزودًا بمتجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery، الذي يُعتبر من بين أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم، والذي يتميز بمكتبة تطبيقات واسعة تضم أبرز وأشهر التطبيقات المحلية والعالمية.

وسيتوفر هاتف Mate Xs الذكي والقابل للطي لطلبات الحجز المسبق عبر الإنترنت، ولدى متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز HUAWEI Mate Xs بتصميم جناح الصقر Falcon Wing المصنّع من أكثر من 100 جزء متشابك باستخدام معدن سائل مؤلف من الزركونيوم مما يسمح بطي الهاتف بزاوية 180 درجة.

فيما يتيح معدن البوليميد المستخدم في قطاع الطيران والفضاء والمادة اللاصقة الشفافة بصريًا الحصول على صور حيوية وغنية، كما يحتوي الهاتف القابل للطي على شاشة مزدوجة مع شاشة رئيسية بحجم 6.6 بوصات وشاشة ثانوية بحجم 6.38 بوصات، ليوازي بحجمه عند عدم طي الشاشة جهازًا لوحيًا بقياس 8 بوصات.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتتيح خاصية Multi-Window للمستخدمين عرض تطبيقين والتفاعل معهما على الشاشة في وقت واحد، إذ يمكن سحب النصوص والصور والملفات وإفلاتها من تطبيق إلى آخر، فيما تسمح خاصية Floating Window باستخدام تطبيق ثالث للرد على الرسائل النصية.

وتساعد خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration في ربط الهاتف بأجهزة MateBooks لنقل الملفات واستخدام تطبيقات الهاتف على الحاسوب الشخصي.

Advertisements

ويتميز الهاتف بمعالج Kirin 990 من الجيل الخامس ومعالج رسومات Mali-G76 GPU ذو 16 نواة، بالإضافة إلى مودم الاتصال بشبكات الجيل الخامس والذي يدعم شبكات الجيل الخامس غير المستقلة NSA والمستقلة SA.

ومع هاتف Mate Xs يمكنكم الارتقاء بتجربة تصوير الفيديو إلى مستويات جديدة بفضل نظام الكاميرا رباعي العدسات من لايكا المزود بمستشعر الصورة SuperSensing والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بزاوية تصوير عريضة جدًا بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد، ويحافظ نظام التبريد Flying Fish Fin على أعلى مستويات الأداء، بينما يضمن هوائي شبكات الجيل الخامس سرعة عالية واتصالاً ثابتًا.

كما يأتي الهاتف مزودًا بمنصة هواوي للخدمات HMS ومتجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery الذي يمثل منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات.

ويقدم المتجر أشهر التطبيقات والخدمات العالمية الرائدة، بالإضافة إلى التطبيقات المتخصصة التي يجري تطويرها وفق أعلى مستويات العناية والاهتمام، حيث شهد متجر هواوي للتطبيقات HUAWEI AppGallery تطورات جديدة جعلت منه منصة رائدة تسمح لعددٍ لا يُحصى من المستخدمين بالوصول إلى أفضل الخدمات الرقمية الذكية.

ويُعتبر متجر هواوي للتطبيقات من بين أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم؛ حيث تتوافر خدماته اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة، كما يشهد إقبال 400 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

ويسهم الحضور العالمي الواسع للمتجر في تزويد المستخدمين بتوصيات ذكية حول التطبيقات المناسبة لهم، وإجراء مقارنات مرنة بين احتياجات المستخدمين والخدمات التي يمكنها إثراء حياتهم بطرق جديدة غير مسبوقة.

وبفضل نظامه الأمني الشامل الذي يشمل الحماية المتكاملة على الأجهزة وتوطين البيانات والاعتماد على شهادات توافق الخصوصية، يوفر متجر هواوي للتطبيقات للمستخدمين مستويات لا تُضاهى من راحة البال والطمأنينة حول التطبيقات.