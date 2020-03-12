شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" تغلق جميع متاجرها فى إيطاليا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أنها أغلقت جميع متاجر البيع بالتجزئة فى إيطاليا والتى يبلغ عددها 17 متجر، وذلك “حتى إشعار آخر" لأن وباء فيروس كورونا المستجد أثر على النشاط في البلاد، فيما كانت الشركة الأمريكية قد أغلقت في السابق جميع متاجرها البالغ عددها 42 في الصين، لكنها أعادت فتح معظمها منذ ذلك الحين.

وبحسب موقع GSM الهندى، لم تكشف أبل عن موعد إعادة فتح المتاجر في إيطاليا، لكن الشركة قالت:" أنها ستراقب الموقف عن كثب" وستبقي دعمها عبر الإنترنت والهاتف مفتوحًا.

وقالت أبل في بيانها: "بينما ندعم العمل على احتواء انتشار Covid-19 وإدارته، تظل أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم في المجتمعات التي نخدمها".

ويأتي إعلان آبل، عن إغلاق متاجرها في إيطاليا، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا المستجد "وباء عالمي"، وذلك بعد التسارع الهائل في عدد الإصابات، والوفيات، وفي إيطاليا وحدها ارتفع معدل الوفيات بنسبة 31%، وكانت من بين العديد من الدول الأوروبية التي وصلها فيروس كورونا المستجد، تأثرت إيطاليا بشدة بانتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص هناك.

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وبالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة، تمتلك آبل عمليات سلسلة توريد ومكاتب في إيطاليا، وكانت الشركة قد منعت الموظفين في وقت سابق من السفر إلى المنطقة.

كما أجبر تفشى فيروس "كورونا" ، شركة "أبل" على اتخاذ قرار وصفته تقارير صحفية بـ"الصعب".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "أبل" فى طريقها لإلغاء مؤتمر صحفى عالمى فى مقر الشركة يوم 31 مارس، بسبب تفشى فيروس "كورونا" فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" النقاب فى مؤتمرها العالمى على هاتف "آيفون إس إى 2" أو "آيفون 9" الاقتصادى، بالإضافة إلى جيل جديد من حاسبات "آيباد برو".

ولجأت أبل إلى هذا القرار، بعدما اتخذت مقاطعة "سانتا كلارا" الأمريكية بتعليق وحظر التجمعات كافة، بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.