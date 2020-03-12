تكنولوجيا: نمط الثيم المظلم يتوفر الآن في جوجل بلاي لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل نمط الثيم المظلم في جوجل بلاي لمستخدمي تحديث Android 10 خلال الفترة الماضية، واليوم يتوفر نمط الثيم المظلم في جوجل بلاي لجميع مستخدمي هواتف الأندوريد.

يتوفر اليوم لمستخدمي الهواتف التي تعمل بالإصدارات السابقة من نظام الأندوريد نمط الثيم المظلم في جوجل بلاي، والذي يقدم عرض باللون الداكن لواجهة جوجل بلاي.

ولقد جاء إعلان جوجل اليوم عبر تغريدة على تويتر، أكدت من خلالها على أن نمط الثيم المظلم سيتوفر لجميع مستخدمي هواتف الأندوريد اليوم.

ويمكن لمستخدمي هواتف الأندوريد تمكين نمط الثيم المظلم عبر التوجه للإعدادات، حيث يظهر قسم جديد لأنماط الثيم ليتيح للمستخدم التبديل بين نمط الثيم المظلم أو النمط الناصع، كما يستبدل نمط الثيم المظلم الواجهة البيضاء باللون الأسود أو الرمادي الداكن.

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